Segunda revolução da semana

Do jogo com o P. Ferreira para o duelo com o Casa Pia, Sérgio Conceição operou uma verdadeira revolução: lançou dez jogadores novos e trocou de lugar o único elemento que se manteve no onze (Manafá). Esta noite, o mais expectável é que o técnico repita a receita, voltando agora a apostar nos elementos que mais minutos têm somado nas últimas semanas.

Marchesín, Pepe, Marcano e Alex Telles regressam à defesa, juntando-se, ao que tudo indica, a Manafá, único jogador que não teve direito a descanso nesta série de três jogos em sete dias. Do meio-campo para a frente, é esperada apenas uma alteração relativamente aos que entraram de início com o Paços: sai o lesionado Aboubakar e entra o inspirado Zé Luís.