Segundo lugar no ranking da UEFA

A boa campanha que o FC Porto está a fazer na Champions permite-lhe ocupar a 2ª posição do ranking da UEFA referente a esta época, com 11 pontos, os mesmos do Bayern Munique. Melhor só o Barcelona, com 16. No que respeita às outras equipas portuguesas, refira-se que o Benfica se encontra entre os 23.os classificados, com 7 pontos, contabilidade para a qual também contribuem as eliminatórias de qualificação, seguindo-se o Sporting no lote de clubes no 41º lugar, com 5 pontos.Em relação aos dragões, diga-se ainda que com a vitória frente ao Lokomotiv Moscovo atingiram os 200 pontos no ranking absoluto da Champions. É o 7º clube a alcançar essa fasquia.