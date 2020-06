«Sem apertões no pescoço»: Pinto da Costa analisa ato eleitoral e dá 'bicada' ao Benfica

Faz hoje uma semana que Pinto da Costa foi reeleito presidente do FC Porto, iniciando o 15º mandato à frente do clube. O ato eleitoral, que foi o mais concorrido deste século, foi muito elogiado pelo líder portista, que não perdeu a oportunidade para deixar uma bicada ao rival Benfica, que recentemente teve uma assembleia geral marcada por alguns incidentes.

"Tudo contribuiu para mostrar que o FC Porto está bem vivo e tem uma base associativa forte, que se interessa pelo destino do clube e que sabe expressá-lo com elevação em eleições democráticas, sem voos de cadeiras e sem apertões no pescoço seja de quem for", escreveu Pinto da Costa na página presidencial da revista digital dos dragões, que titulou de ‘Azul vivo’.

Entre os muitos elogios à organização das eleições, o líder azul e branco, de 82 anos, fez questão de destacar o nome de Matos Fernandes, agora ex-presidente da MAG. "As eleições que se realizaram a 6 e 7 de junho foram um momento espantoso. O civismo dos sócios, a mobilização impressionante, o brilho da organização, a forma como os vencedores e os vencidos lidaram com os resultados, a direção dos trabalhos pelo conselheiro superior Matos Fernandes", realçou.