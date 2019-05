Sérgio abraçou-se à família

A Taça de Portugal é uma prova especial para Sérgio Conceição e perder a sua segunda final enquanto treinador foi um golpe muito duro de digerir. Logo após Luiz Phellype ter dado a vitória ao Sporting, o técnico portista entrou numa espécie de retiro, isolando-se do grupo que orienta, em reflexão e com as lágrimas nos olhos. Foram vários os elementos da sua equipa técnica, assim como Luís Gonçalves, a confortá-lo, mas o momento era de dor e não houve tempo para conversas.

Mais tarde, já depois de ter descido da tribuna presidencial, o treinador recebeu o tão aguardado apoio da família, abraçando-se à mulher e os três filhos presentes, Sérgio, Moisés e Francisco. Na conferência após a partida, Sérgio Conceição relembrou esse momento, assumindo que a tristeza era maior porque sentia que a sua família de sangue merecia estar a viver uma alegria.

Bruno Fernandes também fez questão de cumprimentar o técnico portista, estando à conversa com ele durante breves instantes. Na subida dos dragões à tribuna para receber as medalhas, as manifestações de apoio ao treinador foram várias, às quais foi respondendo sempre de forma algo tímida. Ouviu também muitos aplausos, quer de adeptos do FC Porto, quer do Sporting.