Sérgio atento



O médio do Nice está perfeitamente identificado por Sérgio Conceição, que o conhece dos tempos em que trabalhou em França, quando treinou o Nantes. De resto, a perceção que o técnico dos dragões tem do mercado francês já influenciou a vinda de Majeed Waris, em janeiro, por empréstimo do Lorient, embora a aposta não tenha surtido grandes efeitos. Em tempos também o médio Valentin Rongier, do Nantes, foi apontado ao FC Porto.

Adrien Tameze, uma das revelações do futebol francês na última época, está referenciado pelo FC Porto para o meio-campo. A notícia foi avançada ontem pela ‘France Football’, que deu conta do interesse dos dragões no jogador do Nice, muito embora não tenha referido qualquer proposta com vista a uma eventual transferência.O médio, de 24 anos, disputou até ao momento um total de 35 jogos, 25 deles na Ligue 1, e destaca-se pela sua capacidade defensiva. Com características para jogar num sistema de dois médios-centro como utiliza habitualmente o FC Porto, o francês também com nacionalidade camaronesa forma dupla com Michael Seri, marfinense que em tempos passou pela equipa B dos dragões e P. Ferreira.Tameze transferiu-se há um ano do Valenciennes para o Nice por 700 mil euros e está nesta altura avaliado em cerca de 2 milhões, devido à influência que conquistou na equipa de Lucien Favre. Tendo feito apenas uma época no Nice, Tameze não chegou a cruzar-se na equipa com o portista Ricardo Pereira, que entre 2015 e 2017 vestiu a camisola do emblema francês, mas tem ajudado o Nice a manter-se na corrida pelo acesso à pré-eliminatória da Liga Europa. Esta noite joga em Lyon.