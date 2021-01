Sérgio Conceição : «Foi um jogo difícil para as três equipas...»

Na análise ao encontro desta noite com o Benfica, Sérgio Conceição mostrou-se em desacordo com aquilo que Jorge Jesus havia dito à SportTV minutos antes. O técnico do FC Porto fala num jogo repartido, com oportunidades para ambas as formações.





"O primeiro pensamento que tenho é que foi um jogo difícil para as três equipas. Apesar disso, penso que o jogo foi muito competitivo, com uma intensidade acima da média e um jogo repartido. Temos ocasiões para sair para o intervalo em vantagem... O que podem dizer, o que é a opinião, o que querem passar... O que vi do jogo, os dados, os factos, foi que tivemos duas ou três oportunidades para aumentar a vantagem. No segundo tempo entrámos com o intuito de corrigir algumas coisas que não estávamos a conseguir. E a partir da expulsão de Taremi as coisas ficam mais difíceis. E disse que não o ia fazer, mas vou falar no jogo da Madeira. Quando ficamos reduzidos a dez, com 120 minutos nas pernas, e mesmo assim devo dizer que o Marega teve uma oportunidade flagrante para marcar. Foi um jogo difícil para nós, para o Benfica e para a equipa de arbitragem", disse, à SportTV.