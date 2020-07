Sérgio Conceição: «100 jogos? Em 12 fiquei com azia e 8 ninguém me aturou»

O triunfo do FC Porto diante do Sporting, que valeu a conquista do título nacional aos dragões, foi o jogo 100 de Sérgio Conceição à frente da equipa azul e branca e este sábado o técnico comentou esse registo.





"Nestes 100 jogos tive 80 jogo muito felizes, 12 com azia [empates] e 8 em que ninguém me aturou [derrotas]. Foi muito difícil. Todas as vitórias foram importantes, há umas com significado diferente, como frente ao Sporting, que nos fez ganhar um título", afirmou Sérgio Conceição na antevisão ao duelo com o Moreirense, agendado para segunda-feira.