Sérgio Conceição: a azia de perder e o compromisso com os adeptos

Sérgio Conceição voltou este sábado a ser questionado sobre o episódio com os adeptos ocorrido na última jornada, com a equipa a regressar ao relvado depois de ter descido ao balneário."Não há diferentes temperaturas e ideias. Sempre se falou da minha azia, que não gostava de perder. Ainda bem que não é só o Sérgio Conceição que fica com essa azia. As claques, os sócios, os adeptos, os simpatizantes não gostam de perder, tal como nós não gostamos. O que se passou foi uma reconciliação de posições. Não gostei do que passou em Vila de Conde, já o disse. O importante foi tirar um compromisso dessa situação, os adeptos apoiarem como sempre apoiaram e nós darmos tudo como sempre demos. O resto é tudo treta, ruído", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Nacional.