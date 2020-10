Sérgio Conceição, a Champions, o "orçamento fora do normal" e a escola de treinadores portugueses

Ditou o sorteio da Liga dos Campeões que o FC Porto vá defrontar o Manchester City, Marselha e Olympiacos no grupo C, grupo que Sérgio Conceição considera "extremamente equilibrado".





"É um grupo extremamente equilibrado. É um sinal fantástico para a escola de treinadores portugueses, treinarem equipas tão importantes [Villas-Boas no Marselha, Pedro Martins no Olympiacos]. A análise aos adversários deixarei para mais tarde. O City, pelo orçamento e aquilo que tem sido nos últimos tempos, é um clube que investiu muito. Tem um orçamento fora do normal. FC Porto é o clube, entre os 2, que mais presenças tem, é um histórico e tem sempre uma palavra a dizer na passagem à fase seguinte. Depois, o campeão grego, soa sempre a equipas interessantes. E o Marselha, que eu conheço, é um campeonato onde já trabalhei. É um grupo equilibrado", assumiu o treinador dos dragões esta sexta-feira em conferência de imprensa de lançamento ao jogo da 3.ª jornada da Liga NOS com o Marítimo (amanhã, 18H30).