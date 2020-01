Sérgio Conceição, a evolução de Otávio e Soares e a "particularidade de ser inteligente"

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga (sexta-feira, 19 horas), no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição abordou a evolução do rendimento de Otávio.





"Isto vem principalmente do atleta que tem de perceber que em alta competição não se pode facilitar, tem que se trabalhar de forma muito consistente. O treinar de hoje em dia é muito diferente, até pela quantidade de jogos que tem pela frente. No ano passado fizemos 57 jogos, são muitos jogos por época, há muita intensidade. O tempo de recuperação muitas vezes nem chega a 72 horas. Vamos jogar com o Sp. Braga 71 horas depois do Varzim [Taça de Portugal]. E o jogador tem que se preparar, não basta o treino e ir para casa. Há trabalho pré-treino, pós-treino... O corpo de um jogador é a sua maior ferramenta para ter sucesso ou não, então o jogador fica mais regular e consistente. Acho que aconteceu isso com o Otávio", afirmou esta quinta em conferência de imprensa.Já sobre a boa fase de Soares, Sérgio Conceição sublinhou: "O Tiquinho teve a particularidade de ser inteligente, perceber que quando não estava a jogar tinha de trabalhar no máximo, e quando chegou a oportunidade dele, esteve muito bem. É isto, não há segredo. É normal que haja ciclos de maior fulgor para alguns atletas, como há para os treinadores. Não há mérito da equipa técnica, mas a paciência dele, sempre a dar no duro".