Sérgio Conceição: «A minha ideia de jogo está patente nas minhas equipas»

Sérgio Conceição explicou, este sábado, o que gosta de ver implementado nas suas equipas em termos ideias de jogo. O técnico garantiu que tem sempre a baliza adversária em mente e que esse é o principal objetivo da sua filosofia, mas lembrou que há outros pormenores a ter em conta.





"A minha ideia de jogo está patente no que são as minhas equipas. Ofensivamente, defensivamente, está tudo associado. Tem que haver rigor dentro de uma equipa. O que define uma equipa é quando todos os elementos do plantel percebem os momentos do jogo. Para isso é preciso muito trabalho. Fui aprendendo e fui cultivando e fui buscar um bocadinho do que era enquanto jogador. era rigoroso em termos defensivos, mas não deixava de olhar para a equipa adversária", começou por explicar, em entrevista ao Canal 11, lembrando a importância do rigor defensivo."A organização defensiva é importante em qualquer equipa. Passamos muito tempo no meio-campo ofensivo, é preciso ser muito equilibrado. É preciso que a reação à perda seja forte e rápida. É importante essa forma de estar, aquilo que quero que os meus jogadores façam. Se olharmos para esta passagem no FC Porto e também noutras equipas, sempre tive equipas agressivas na recuperação de bola. Equipas que permitem pouco que o adversário pense muito no jogo. Muitos golos foram conseguidos através dessa pressão alta. Gosto muito de olhar para a baliza adversária. Futebol é olhar a baliza adversária olhando para a nossa, para não sofrermos golos. Não estou de acordo quando dizem que o FC Porto é uma equipa muito vertical. Somos a equipa em Portugal com maior percentagem de posse de bola. Depois vem o Braga e depois o Benfica. Quando temos a bola somos incisivos, que procura muito a baliza adversária. Recuperamos rapidamente a bola. Isso requer trabalho e treino", apontou.