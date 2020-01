Sérgio Conceição: «A nossa obrigação era passar e passámos»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da vitória por 2-1 sobre o Varzim nos quartos-de-final da Taça de Portugal, assumiu que a exibição da sua equipa não foi a melhor, mas que o objetivo principal foi cumprido.





"Vivemos de resultados, se tivessemos feito uma grande exibição e ficado pelo caminho, amanhã eram mais as críticas. Também é preciso olhar para o contexto deste jogo, com alguns jogadores novos e outros sem ritmo competitivo, mas assumo as minhas escolhas. Esta equipa tinha condições para ultrapassar este adversário que é uma equipa forte. Somos superiores individualmente e coletivamente, mas isso é teoria e é preciso demonstrar isso dentro de campo. Podíamos ter feito mais, mas é sempre dificil defrontar uma equipa que defende em bloco baixo e que sai muito rápido para o ataque. O Varzim saiu uma ou outra vez com algum perigo. Fizemos dois golos e eles um, de livre, que nasce de um errro individual. A nossa obrigação era passar e passámos. Tambémfoi importante dar minutos ao Romário que não jogava há muito e ao Vítor Ferreira que agora está de forma definitiva connosco", começou por dizer o técnico dos dragões aos microfones da RTP.Já sobre a substituição efetuada ao intervalo, na qual Conceição retirou Saravia e colocou Alex Telles, o treinador refere que foi apenas uma opção tática."Senti que devia mudar para dar um pouco mais de estabilidade à linha defensiva e ao corredor direito, foi uma opção estratégica. Conto com o Saravia, ao contrário do que possam já estar a dizer, e vai fazer mais jogos. Apenas optei por isso, porque era melhor para a equipa a entrada do Alex Telles", destacou.Relativamente, ao possível adversário nas meias-finais (Ac. Viseu ou Canelas), o treinador dos azuis e brancos ainda não quer pensar nisso."Agora estou preocupado com o Sp. Braga e nas dificuldades que vamos ter. Isso é o mais importante neste momento, a seu tempo falaremos da Taça de Portugal", concluiu.