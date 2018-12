Sérgio Conceição: «A partir do momento em que acordámos o jogo teve só um sentido»

Sérgio Conceição assinalou a felicidade da equipa a passagem à final-four da Allianz Cup depois da vitória por 2-1 frente ao Belenenses."Estamos contentes. Era mais um objetivo, como o ano passado, em que chegámos à final four. Lembro-me perfeitamente que perdemos nas meias-finais, em penáltis, e, por isso, este ano queremos mais. Queremos ganhar esta competição. Hoje era importante ganhar e estar de ouvidos no outro jogo. Acho que houve emoção e acho que a Allianz Cup, hoje, é vivida de forma diferente do que no início. E hoje foi a 16ª vitória. É um recorde para o clube. Para mim é bom porque coincide com a passagem às meias-finais e é isso", disse o treinador do FC Porto.Conceição reconheceu que nem tudo correu bem: "Demorámos a entrar no jogo, tivemos 20 minutos fracos na primeira parte, mas a partir do momento em que acordámos o jogo teve só um sentido. Sempre com uma boa réplica do Belenenses, que é uma equipa recheada com jovens de qualidade. O golo deu-lhes também esse ânimo, mas nós fomos mais fortes do que isso. Falhámos muitos golos e o Mika também fez uma grande exibição. Por tudo isto, é merecido. Estamos a colher o fruto do nosso trabalho, no fundo".O FC Porto vai defrontar o Benfica e Conceição destacou que a Allianz Cup tem vindo a ser mais reconhecida."Eu tenho aqui a braçadeira para a Liga não me multar outra vez. Acho que hoje as equipas dão uma importância diferente à Allianz Cup e a verdade é que os 4 primeiros estão na final four. É bom, vão ser duas meias-finais muito competitivas e isso só prestigia a prova."Por fim, fez um balanço do ano: "Penso que foi o objetivo que todos queríamos, que era a conquista do campeonato. Mas eu acho que todos os dias é um prazer muito grande trabalharmos nesta casa. Vivemos com uma ambição muito grande. Houve momentos muito positivos este ano e temos de dar continuidade em 2019. Aproveito aqui para desejar um feliz 2019 a todos, com muita saúde e paz, que é o que as pessoas procuram.