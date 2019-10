Sérgio Conceição: «Não utilizo os jogos para dar confiança aos jogadores»

Sérgio Conceição considera que a seriedade com que o FC Porto encarou o Coimbrões foi fundamental para a goleada dos dragões por 5-0 , que permitiu a passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal."Hoje não há jogos fáceis. Foi um jogo sério da minha equipa, respeitando muito o Coimbrões. A nossa preparação não foi diferente do que fazemos para as outras competições e esse foi o primeiro passo para se ganhar o jogo. Em termos individuais e coletivos, o FC Porto está noutro patamar, mas só trabalhando de forma humilde é que se consegue vencer", começou por dizer o técnico à RTP3.Sobre as alterações no onze, explicou que não se tratou de poupar os mais utilizados: "Não utilizo os jogos para dar confiança aos jogadores. Eles têm de merecer essa confiança pelo que mostram diariamente no seu trabalho e depois vão a jogo.""Pausa no calendário? A calendarização é outro assunto, mas não para hoje. Tenho uma opinião muito pessoal. No sentido de recuperar alguns jogadores que estavam lesionados, hoje foi bom para darmos minutos a esses jogadores. Vêm agora muitos jogos nas próximas semanas, mas como vimos hoje, o plantel dá-nos garantias para estarmos sólidos em todas as competições."