Sérgio Conceição aborda mercado e fala na "liberdade condicional" de Herrera e Brahimi

Com o mercado de transferências de inverno já a mexer, Sérgio Conceição foi confrontado esta quarta-feira, em conferência de imprensa, sobre a possibilidade de saída de Herrera e Brahimi, dois jogadores que terminam contrato com o FC Porto no verão e que podem comprometer-se com outro clube já em janeiro."São jogadores que têm contrato. ["Estão nos primeiros 'dias de liberdade'", disse o jornalista]. Liberdade condicional (risos). Tenho um grupo que é extremamente profissional e envolvido com os objetivos que temos para este ano. Os dois continuarão a jogar se o rendimento continuar assim; se não for, não jogam, mas essa é a gestão que faço sempre", afirmou na antevisão ao jogo com o Aves (quinta-feira, 20H15).E prosseguiu, comentando a entrevista de Pinto da Costa ao Jornal de Notícias, na qual o presidente dos azuis e brancos sublinhou que não iriam sair jogadores chave do plantel, assumindo-se satisfeito por "não perder qualquer jogador importante".Conceição admitiu ainda que pode haver mexidas entre jogadores do plantel principal e da equipa B. "Pode haver uma ou outra situação dessas, jogadores que achamos que seja mais importante que tenham jogos nas pernas".O treinador dos dragões abordou igualmente a situação de Bazoer. "Há um inquérito interno ao jogador e ele está na equipa B. Não faz parte da equipa principal e não vale a pena continuar a falar de um jogador que está na equipa B quando amanhã temos um jogo com o Aves. Ponto".