Sérgio Conceição: «Aboubakar não é um reforço, sempre foi um reforço do FC Porto»

Sérgio Conceição voltou este domingo a comentar o regresso em grande de Aboubakar - fez os dois golos frente ao Young Boys - e elogiou a atitude do avançado.





"Volto ao que disse há dois meses, dois meses e meio quando me perguntaram sobre a possível saída do Aboubakar e do Diego Leite. Disse que contava com eles, que o Aboubakar estava a passar por um momento difícil e que tinha de ter um espírito de sacrifício grande para estar ao nível que já tinha estado. Foi o que fizemos. Aboubakar não é um reforço, sempre foi um reforço do FC Porto, tem a atitude que o FC Porto aprecia na forma de treinar e de estar", disse.Um ano e dois meses depois, Aboubakar voltou a sorrir com a camisola do FC Porto . Após atravessar um longo calvário, provocado pela grave lesão sofrida frente ao Tondela, em setembro de 2018, e agravado pelas dificuldades em impor-se desde então, o avançado camaronês reencontrou na Suíça os motivos para ser novamente feliz no Dragão.Com os dois golos apontados diante do Young Boys, quinta-feira, o dianteiro não só foi decisivo para que os azuis e brancos pudessem levar a decisão do apuramento para sua casa, como quebrou um jejum de um ano e dois meses sem festejar com a camisola portista.