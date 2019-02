Sérgio Conceição acalmou os ânimos no final do jogo

Mal Rui Costa apitou para o final do jogo, foram vários os jogadores do FC Porto que rodearam o árbitro da partida, protestando com uma série de incidências que aconteceram nos derradeiros minutos do encontro. Apercebendo-se disso, Sérgio Conceição foi rápido a chegar do banco de suplentes à ‘zona de conflito’, afastando de imediato os jogadores portistas da equipa de arbitragem.

Apesar da atitude do técnico após o apito final, durante os 90 minutos foram vários os momentos em que também ele foi aos ‘arames’ com as decisões do árbitro do Porto. Ainda na 1ª parte, na sequência de um cabeceamento de Soares que foi desviado por Pedro Henrique, todo o banco portista se levantou a pedir penálti, mas, depois de ouvir o VAR, Rui Costa mandou jogar.

Certo é que, como se percebeu pelas declarações de Sérgio Conceição no final, a arbitragem não agradou nada aos dragões.