Sérgio Conceição admite Mbemba fora do jogo em Guimarães: «Vai ser difícil»

Mbemba ainda recupera da mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda e deverá falhar a deslocação do FC Porto a Guimarães (amanhã, 21 horas). O próprio técnico dos dragões assumiu esse cenário.





"Vai ser difícil que esteja disponível para o jogo de amanhã", afirmou Sérgio Conceição, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 11.ª jornada.Quando ao jogo, Sérgio Conceição espera que o FC Porto mantenha a "consistência" das últimas jornadas, visto que a equipa não sofre golos fora de portas há 4 jogos. "Atacamos melhor, estamos mais preparados para defender e tem a ver com a consistência da equipa. Somos uma equipa madura, que sabe o que quer do jogo, sabe estar nos diferentes momentos e tudo está relacionado. A equipa tem melhorado e a base para se ganhar é essa consistência", apontou o técnico.O treinador do FC Porto foi ainda confrontado com a hipótese de Ricardo Quaresma querer mostrar que tinha lugar no plantel dos dragões, mas prefere focar-se no coletivo dos minhotos. "(Risos). Estou atento à equipa do Vitória no geral. O Quaresma tem muita experiência e qualidade. E por falar em alas, podemos falar do Rochinha, do Edwards. Na frente tem o Estupiñan, o Bruno Duarte.. Um meio-campo com experiência como o André André, o André Almeida, o Pepelu também tem estado bem. Temos de olhar ao Vitória no seu todo. Estamos atentos às individualidades, faz parte, mas não mais do que isso", rematou.