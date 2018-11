Sérgio Conceição: «Agora percebo as dificuldades que os treinadores tinham em lidar comigo»

Convidado a participar no 6º e último painel do World Scouting Congress, Sérgio Conceição abordou a transição de jogador para treinador, garantindo que existiu "uma grande mudança"."Depois de uma carreira de futebol era muito fácil para mim ficar e estar na minha zona de conforto. Tinha alguma estabilidade financeira, com uma família feliz, mas sempre tive uma forma ambiciosa de ver a vida. A paixão pelo futebol e pelo jogo fez-me começar como adjunto do Standard Liege. Hoje compreendo a dificuldade que os treinadores tinham em lidar comigo enquanto jogador", começou por dizer.Sobre as principais características que devem dotar um técnico de futebol, Sérgio Conceição garantiu que "há muito mais do que chegar ao treino e fazer um exercício bom, com uma boa dinâmica". "É preciso muita paixão. A paixão é a base para tudo o que fazemos na vida. Ser treinador de futebol exigiu de mim muito daquilo que o ser jogador exigia. No início da minha carreira não havia tanta informação como existe agora. Eu lembro-.me que na minha altura preocupava-me em treinar duas horas e ir para casa. Hoje há uma situação diferente, tenho de lidar com diferentes departamentos onde tudo é feito ao pormenor para que em alta competição estejamos sempre num patamar elevadíssimo para chegar aos resultados", acrescentou.