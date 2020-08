Sérgio Conceição ainda com três ausências no treino

O FC Porto abriu esta sexta-feira, pela primeira vez, os 15 minutos iniciaisdo treino matinal à comunicação social, destacando-se três ausências: Zé Luís, Nakajima e Marcano.





O avançado cabo-verdiano continua em "isolamento profilático devido a um contacto de alto risco com um infetado com COVID-19", ao passo que o japonês continua excluído do grupo e Sérgio Conceição não parece disposto a permitir que reintegre o plantel. Já Marcano segue indisponível a cumprir tratamento a uma lesão no joelho.