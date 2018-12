Sérgio Conceição alcançou vitória de autor

O plantel de António Oliveira era tremendo em termos de qualidade, brilhou nos duelos contra um Milan temível, mas Rosenborg e Gotemburgo eram oponentes claramente inferiores. Na realidade atual, um grupo de Liga dos Campeões com o campeão russo, o campeão turco e o 2º classificado da Bundesliga é globalmente de maior exigência. Por isso o mérito de Sérgio Conceição em atingir os 16 pontos, uma marca sempre notável a este nível, tem de ser realçado.Uma informação para os mais distraídos: Marega soma 47 golos em duas épocas e meia, isto sem contar com mais alguns tentos pela seleção do Mali. Uma produtividade deste calibre não surge por obra do acaso. Os analistas vão ter de render-se, algum dia, à sua potência pura sem obsessão pelas notas estilísticas. O mercado anda menos distraído e no final da temporada vão chover milhões graças a quem conseguiu transformar o que parecia um peso morto num trunfo de exceção.Decisivo contra o Boavista, impressionante contra o Galatasaray. Se Sérgio Conceição não confiasse em Hernâni não tinha feito questão de o manter no plantel. O extremo está a devolver esse incentivo com exibições promissoras que devem inviabilizar a sua saída de janeiro. A rapidez e tecnicismo do extremo tornam-no uma arma temível quando se liberta dos entraves psicológicos.O técnico operou seis mexidas em relação ao duelo com o Portimonense. Foi um risco calculado que deu ao treinador excelente material de análise que pode fazer a diferença daqui a poucas semanas: a intensidade nos treinos está no ponto e a segunda linha mostra-se preparada para a fase decisiva da época. Foi uma vitória de autor na Turquia.