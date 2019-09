Sérgio Conceição: «Andamos sempre à procura da perfeição»

Sérgio Conceição considera que a saída a Vila do Conde, amanhã, para defrontar o Rio Ave, é uma das mais difíceis que o FC Porto vai fazer esta época. O treinador dos dragões desvaloriza o facto de no ano passado a equipa ali ter perdido o campeonato, mas não deixa de reconhecer muito valor ao adversário. O foco, garante, está na conquista dos três pontos."As expectativas passam por fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos. Entendemos que esta é uma das saídas mais complicadas que vamos ter, o Rio Ave é uma equipa com alguma qualidade individual, este ano apresenta uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos, com bastantes golos. Olhamos para o adversário e para o que deveremos fazer e a partir daí. Baseamos o trabalho diário com esse foco, nos 3 pontos.""Trabalho psicológico... Nós olhamos para o jogo anterior para ver os aspetos negativos. A melhoria da equipa tem a ver com a retificação desses erros. Estamos tão focados no momento, na dinâmica da equipa, sinceramente não me lembro do que fiz nas férias nem do que aconteceu no ano passado. Isso [título perdido 'por causa' do Rio Ave] não é falado sequer. Acredito que para vocês haja essa curiosidade, que olhem para as estatísticas, mas para nós não é tema que venha à baila na preparação do jogo.""Poderá haver modificações no onze.""Erros existem sempre durante um jogo. Existem erros provenientes de uma desatenção de um jogador, uma situação menos positiva de alguém, erros de posicionamento... Nós já tivemos a oportunidade de abordar esse assunto, muito daquilo que fazemos ofensivamente temos de perceber que no momento da perda de bola é importante estarmos equilibrados ao nível defensivo. Temos de estar atentos a outras situações, quando a equipa tem bola tentar criar 'nuances' e situações diferentes no nosso processo ofensivo. Andamos sempre à procura da perfeição, de melhorar constantemente e que cada jogo seja o mais perfeito possível em todos esses aspetos. Trabalhamos muito esse tipo de situações e queremos sempre aperfeiçoá-las ao máximo. Dizemos que o futebol decide-se nos detalhes e eles são, de facto, muito importantes; às vezes tem a ver com situações de um metro, do encurtamento de uma cobertura... É com base nestes detalhes que vamos sempre à procura de melhorar. Mas isso faz parte do trabalho de todos os treinadores."