Conceição vê jogo difícil com Nacional e garante: «Não defino o onze em função do calendário»

Sérgio Conceição espera um jogo difícil na Choupana, como "costumam ser". Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, amanhã (18H30), o treinador do FC Porto sublinhou que a equipa está concentrada na missão "de trazer os 3 pontos para o continente".





Mudança de chip: "Estamos atentos a tudo. Percebemos que vai diminuindo o número de jogos, o que garante maior peso a cada um deles. Olhamos sempre para o próximo jogo. Na Liga dos Campeões fazíamos o mesmo. Estamos focados em cada treino e em cada jogo para apresentarmos o melhor onze. O que se passou e o que há de vir não é a melhor forma de encarar cada jogo."



Deslocação difícil à Choupana: "Qualquer jogo no campeonato é complicado. A diferença do último classificação até ao 10.º há 7 pontos de diferença o que não é muito. A dificuldade é sempre grande e cada vez mais as equipas são competentes, cada vez com mais qualidades"



Calendário: "Já falei muito do calendário, cada equipa adapta-se e prepara-se da melhor forma face aos jogos que tem pela frente. O calendário é o que é. Queremos ser muito competentes nos oito jogos que faltam, principalmente já no próximo. Eu não defino o onze em função do calendário, o importante é o que eles me dão, o estado momentâneo de forma e que me podem dar para cada jogo".



Bom momento de Taremi: "Deve estar super motivado, pelo ambiente que se cria à volta dele. Mas nos jogos em que ele não marcou diziam para eu o tirar. Cada um olha para o futebol com os seus olhos e às vezes influenciado por outros. Nos jogos em que não marcou eu achava que ele trabalhava bem para marcar. Por curiosidade, nos dois jogos em que foi para o banco marcou."

"O Nacional está a lutar para não descer o que é sempre uma dificuldade para nós, a estão a lutar pela vida deles. Depois, temos de olhar para a dinâmica da equipa e perceber o que fizeram em 2 jogos. O que queremos do jogo é ganhá-lo e trazer os 3 pontos para o continente"