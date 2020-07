Sérgio Conceição ao ataque: «Sei que há treinadores de bancada, inclusive no Porto Canal»

Depois de conquistar o seu segundo campeonato pelo FC Porto, Sérgio Conceição mostrou-se crítico em pleno Porto Canal, inclusivamente com o próprio canal, sublinhando que é quem ele toma as opções para a equipa.





"Sou o primeiro a acreditar, apesar de muita gente nos momentos mais difíceis focar-se noutras coisas, a verdade é que fomos campeões a dois jogos do fim. Jogar como o Barcelona jogava quando era a equipa mais forte do mundo eu também queria, mas não é possível. Sei que há alguns treinadores de bancada, inclusive no Porto Canal, mas quem prepara o jogo sou eu, somos nós. E só um FC Porto forte e rigoroso conseguiria ganhar o jogo", disparou o treinador."A felicidade é a mesma, mas não é a mesma coisa. O Dragão merecia um estádio cheio e os jogadores também mereciam, mereciam que as pessoas se associassem à festa. A felicidade é grande neste momento. Ganhámos um campeonato atípico pelo que aconteceu, mas merecido. Houve vários obstáculos a ultrapassar mas estamos cá para isso, para acreditar", acrescentou Conceição.