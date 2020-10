Sérgio Conceição: «Ao contrário da frustração de sábado, hoje senti orgulho»

Para lá das considerações feitas à equipa de arbitragem, Sérgio Conceição deixou palavras de elogio aos seus jogadores apesar da derrota sofrida pelo FC Porto em casa do Manchester City. Na análise da partida, feita à Eleven Sports, o técnico dos dragões assumiu-se orgulhoso e admitiu que ao intervalo o resultado deveria até ter sido outro.





"Acho que a primeira palavra que tenho de dar é para os jogadores, porque mudando a nossa estrutura, com alguns elementos novos... Sabíamos que era importante anular alguns pontos fortes do City, para explorar o que fizemos de bem na primeira parte. Se tivéssemos feito um segundo golo, numa situação do Marega, acho que seria justo, até porque o City não criou perigo nessa fase do jogo. Depois, aos 60', o jogo mudou. Mudou no sentido em que o City se apanhou a ganhar, o que dificultou a nossa tarefa. Tivemos o Díaz com limitação e aí tivemos de mudar dois jogadores, o lateral direito o ala esquerdo. Depois fomos à procura de tentar reduzir a vantagem do City, mas acho que este jogo, ao contrário da frustração que senti no campeonato no passado sábado, hoje senti um grande orgulho pelo que vi da equipa", frisou o técnico."Confio muito no nosso trabalho, da nossa equipa técnica e dos nossos jogadores. Vamos fazer de tudo para elevar o nível do plantel e de cada um", concluiu.