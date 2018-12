Sérgio Conceição ao lado de Mourinho

A saída de José Mourinho do comando da equipa do Manchester United mexeu com o mundo do futebol e Sérgio Conceição não passou ao lado do tema. O treinador do FC Porto teceu rasgados elogios ao seu antigo técnico: "É dos melhores treinadores do Mundo e as palavras são de admiração. Foi meu treinador e as recordações que tenho são as melhores, é talvez um dos melhores de sempre e este é apenas um momento. É sempre mais fácil mexer num treinador e é compreensível. Se estou de acordo? Como jogador era, hoje penso de forma diferente."

No mesmo dia em que foi anunciada a saída de José Mourinho, o Manchester United não reduziu a marcha e continuou a trabalhar nas mais diversas frentes. Uma delas tem a ver com a observação de jogadores e, nesse sentido, o histórico clubes inglês voltou a enviar um emissário para ver o FC Porto em ação. Para além do gigante de Manchester, também estiveram a assistir ao jogo entre FC Porto e Moreirense representantes de Atalanta (Itália), Werder Bremen (Alemanha), Fulham (Inglaterra), Bidvest Wits FC (África do Sul) e MOL Vidi FC (Hungria).