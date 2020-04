Sérgio Conceição aos olhos de Uribe: «O míster faz-nos dar sempre 200 por cento»

Mateus Uribe faz capa da mais recente edição da revista 'Dragões', concedendo uma entrevista onde passa os olhos pela sua trajetória no FC Porto. Sérgio Conceição é um dos temas da conversa e o médio destaca o nível de exigência do técnico.





"O nível alto que existe no FC Porto deve-se principalmente ao profissionalismo e à qualidade dos jogadores, mas a exigência do míster faz-nos dar sempre 200 por cento, porque ele não gosta nada que alguém não dê tudo o que tem", garantiu Uribe.O colombiano lembrou ainda a influência de alguns compatriotas na vinda para o Dragão. "Claro que as opiniões do James Rodríguez e do Radamel Falcão, que são meus companheiros na seleção da Colômbia e tiveram um grande passado no FC Porto, foram muito importantes para que eu decidisse vir para este clube", rematou.