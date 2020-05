Sérgio Conceição apoia grupo 'Do futebol para a vida'

Continua a crescer a ação do grupo ‘Do futebol para a vida’, criado para ajudar jogadores ou treinadores que estejam a passar por dificuldades por causa da pandemia, e ontem o movimento ganhou um aliado de peso: Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto, à semelhança do que José Mourinho já tinha feito, gravou um pequeno vídeo com uma mensagem de união entre as pessoas do futebol e apelando a quem precisa de ajuda para não ter vergonha de a pedir. Outro treinador a enviar mensagem semelhante foi Pedro Caixinha, ex-técnico do Cruz Azul, do México.

Entretanto, o grupo partilhou ontem a atualização dos números relacionados com as ações desde a criação do movimento. Já foram auxiliadas 280 pessoas, entre elas 133 jogadores, 36 familiares de pessoas do futebol e 101 civis, sendo estes só em casos considerados de exceção.