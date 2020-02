Sérgio Conceição apoiou irmãs com doença oncológica após jogo com o Portimonense

"Dragões juntos são muito fortes". Esta frase, proferida por Sérgio Conceição nas redes sociais, ainda na pré-temporada da presente época, pode muito bem sintetizar a mensagem que o próprio técnico procurou passar, direta ou indiretamente, a Vera e Vitória, duas jovens irmãs de seis anos, naturais da Póvoa de Lanhoso, que atravessam um momento de saúde complicado, marcado pela luta contra uma doença oncológica.





As duas meninas estiveram presentes no Dragão, este domingo, no jogo frente ao Portimonense, receberam a companhia da mascote Draco, no camarote, e acabaram por conhecer o treinador do FC Porto já após o apito final, nos bastidores do terreno azul e branco.À semelhança do que fez noutras situações, Sérgio Conceição não fechou a porta a esta visita especial e fez questão de conhecer a história das irmãs, aproveitando para trocar algumas impressões com os seus pais e deixar várias mensagem de força para esta etapa.Um momento que ficará para sempre marcado na memória desta família, mas também na de Sérgio Conceição, que levou para casa uma lembrança com o seu nome inscrito.