Sérgio Conceição: «Aqui trabalha-se todos os dias de forma séria»

Sérgio Conceição garantiu esta terça-feira que o FC Porto encara a Allianz Cup com a mesma seriedade que as outras competições."Temos mais um jogo numa competição na qual queremos chegar à final e ganhar. É um dos nossos objetivos, pois é um troféu que o FC Porto ainda não conquistou", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de receção ao Varzim, da 2.ª jornada do Grupo C da competição, quarta-feira às 19 horas."Aqui não pensamos na importância deste ou daquele troféu, mas não escondemos que o Campeonato é o principal objetivo, e que a Taça de Portugal é uma competição histórica e que é vista com muito carinho e muito respeito por nós. Mas também queremos vencer a Taça da Liga, e vencer esta competição também passa por vencer obrigatoriamente o próximo jogo, até porque o Varzim vem de uma vitória na 1.ª jornada contra o Belenenses. Temos que ganhar para depender de nós no último jogo", explicou.O treinador disse conhecer bem o adversário e alertou para os perigos. "Acompanho muito as divisões secundárias e sei a qualidade que existe. Temos de estar precavidos e sabemos que vamos ter um jogo em que determinados momentos o Varzim vai criar-nos dificuldades. Agora é estarmos preparados para essas dificuldades e conscientes de que temos a responsabilidade de ganhar, independentemente de quem jogar, pois pode haver uma ou outra alteração no onze. Jogue quem jogar, vai com certeza dar uma boa resposta, pois aqui trabalha-se todos os dias de forma séria, sempre com muita ambição e determinação. Isso deixa-me tranquilo para o jogo de amanhã, jogue quem jogar", frisou.