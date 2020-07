Sérgio Conceição arranca preparação para o jogo em Tondela

Um dia depois de ter goleado o Belenenses por 5-0, o FC Porto treinou, esta segunda-feira, no Centro de treinos do Olival, dando início à preparação do jogo frente ao Tondela da 31.ª jornada da Liga NOS, agendado para a próxima quinta-feira às 19h15, no Estádio João Cardoso.





Iván Marcano é o único nome que consta no boletim clínico dos dragões. O defesa-central espanhol continua a realizar tratamento à lesão sofrida no joelho direito, sendo o único caso clínico do conjunto azul e branco.Os dragões têm novo treino marcado para esta terça-feira às 17 horas, novamente no Olival.