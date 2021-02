Sérgio Conceição: «Artur Soares Dias é o melhor árbitro e devia ter sido ele a apitar este jogo»

Sérgio Conceição considera que o FC Porto merecia ter vencido este clássico (0-0) frente ao Sporting. O treinador portista lamentou ainda que tenha sido João Pinheiro e não Artur Soares Dias o árbitro - este foi o VAR -, pedindo mais do que os três minutos de desconto dados.





"Nós não queríamos um ritmo baixo, queríamos um ritmo alto no jogo. Acho que os intervenientes, as três equipas, têm de ter caráter, personalidade, jogar o jogo e ter velocidade e intensidade. Nós queríamos. Chegámos aos 90 minutos, houve cinco paragens para substituições, houve situações de jogadores no chão. O árbitro foi várias vezes ao banco. E dá três minutos de desconto. Nós queríamos jogar, queríamos ganhar, organizámos a equipa para isso. Merecíamos. Criámos mais situações, tivemos uma boa atitude no jogo. O Sporting não esteve confortável a lidar com a nossa equipa, a nossa pressão sobre o adversário, quando eles queriam sair a jogar. Ganhámos as segundas bolas, saímos com perigo para o ataque. Faltou discernimento na hora de concluir. Foi aí que não ganhámos o jogo. Para nós é claramente uma derrota porque tivemos quatro ou cinco situações para ganhar o jogo. O Sporting só teve aquele lance rápido, do Matheus Nunes, foi a única vez que causou perigo", começou por dizer Conceição."Este tipo de jogos, muito importantes para definição pontual, têm de ter o melhor árbitro e ele hoje estava no VAR. O Artur Soares Dias é o melhor árbitro português e tem de apitar este jogo, tem de deixar rolar. O João Pinheiro é um bom árbitro também. Mas as nomeações já tivemos situações em que sofremos. Aqui não há nenhuma desculpa. Já sei como são os comentários e as televisões. Não foi o árbitro, temos é de ser eficazes. Não tem a ver com o árbitro. Mas no que é promover um jogo mais rápido, com mais situações, menos faltas, que muitas delas não existiram. Os intervenientes no jogo podem e devem fazer mais nesse sentido. A haver um vencedor, tínhamos de ser nós", afirmou, à Sport TV.