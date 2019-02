Sérgio Conceição: «As coisas mudam porque eu acho, ponto»

Sérgio Conceição aplaudiu a atitude dos seus jogadores no triunfo ( 2-0 ) do FC Porto sobre o V. Setúbal. Na análise ao jogo na flash interview da Sport TV, o treinador portista explicou ainda a titularidade de Manafá, com Pepe a ficar no banco."Estes jogos são sempre complicados. O V. Setúbal fez 3 jogos com a nova equipa técnica e vieram aqui diferentes, em 4x3x3, condicionando o nosso corredor esquerdo, com linhas bastante baixas. Tivemos muita mobilidade. Numa bola parada podia acontecer algo que não queríamos por isso fomos sempre à procura do segundo golo. O Iker não fez uma defesa. Estivemos equilibrados defensivamente, prevendo uma ou outra transição. Foi um jogo positivo e ganhámos três pontos importantes.""Grupo é todo muito importante. Somos a equipa onde os jogadores que entram no decorrer do jogo normalmente fazem a diferença com golos e assistências. A reação à perda de bola tinha a ver com a boa dinâmica ofensiva e ocupação de espaços. Muita gente com mobilidade e disponibilidade. Os jogadores estão de parabéns.""É um jogador que veio do Portimonense, um jovem com muita qualidade e vem para ajudar. Cabe-me metê-lo ou não a jogar, dependendo da estratégia e do momento. As coisas são feitas de forma ponderada e não é porque há meia dúzia de comentadores a achar o contrário que elas mudam. As coisas mudam porque eu acho, ponto.""Não sei ainda da gravidade da lesão. Mais uma vez uma entorse. Temos baixas mas estamos fortes."