Sérgio Conceição, as 'diferenças' no Sp. Braga e a "final para ganhar": «Vivemos de títulos»

Sérgio Conceição arrancou a conferência de imprensa 45 minutos após a hora agendada com um pedido de desculpa aos jornalistas e a justificação de uma final da Allianz Cup "para ganhar" amanhã. "Há situações a trabalhar, a retificar", começou por afirmar no lançamento do jogo com o Sp. Braga, agendado para sábado, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga, antes de abordar o momento atual da equipa, do adversário e da conversa nas 'rodas finais' após os encontros. "Depende da azia do treinador", disse a rir





"São jogos diferentes com histórias diferentes, apesar das características das equipas se manterem. Vamos olhar para o que foram os jogos do Sp. Braga com este treinador e para o Sp. Braga na Liga Europa e não olhámos só para estes jogos com o Rúben [Amorim]. Temos um conhecimento profundo dos jogadores e da sua dinâmica. Os jogos são analisados e a estratégia é definida e amanhã queremos muito ganhar.É um troféu que queremos conquistar. Estamos em todas as frentes e numa situação privilegiada para ganhar este título. Nós e o Sp. Braga. Estamos focados pela importância do título em si. A vontade de ganhar todos os jogos é enorme. A vontade dos jogadores é incrível no que é o trabalho diário. Para nós todos os jogos são finais, quer nas taças, quer no campeonato. Estamos habituados a este tipo de pressão, estamos num clube grande, que quer ganhar e vive de títulos.Depende daquilo se pede. Com o Moreirense não jogou a lateral? Conquistou uma assistência e um penálti. E tem um feitio melhor que eu. Eu sei que ele gosta na frente, mas jogando atrás o sorriso dele é igual. Eu cumpria o que me pediam mas não era com um sorriso como o dele.