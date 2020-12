Sérgio Conceição: «Às vezes há certos rótulos que nos colocam...»

Questionado sobre se considera que a carga de jogos pode ter influência na qualidade do futebol que será visto na Supertaça Cândido de Oliveira, Sérgio Conceição diz esperar um jogo bem jogado, mas aproveitou para dar a sua visão sobre a forma como se pode ver uma partida de futebol.





"Acho que a qualidade vai estar em campo, mas depende da forma como olhamos. Se olhar para o seu programa há quem comete que é ter posse, outros acham que é diferente, que a posse tem de servir para golos. Muitas vezes um jogo rico taticamente é de qualidade. Pode parecer enfadonho em casa, mas há muito conteúdo para nós. Depende como olhamos para o futebol", explicou.Por outro lado, Conceição diz que os dragões estarão preparados para tudo e aproveitou ainda para deixar um dado que, no seu entender, as "pessoas podem não saber". "Estou preparado para o que o jogo me pedir. As pessoas podem não saber, mas fomos a equipa com mais posse de bola no ano passado. Às vezes há certos rótulos que nos colocam, mas não faz parte da minha opinião, do que é a dinâmica da equipa quando tem bola. Temos de olhar para isso. Quando temos posso o objetivo é marcar e não sofrer. Agora, qual é a melhor forma? Depende da qualidade para interpretar o jogo".Por fim, o técnico portista elogiou Pepe. "Somos uma equipa muito competitiva, temos demonstrado isso tanto na Europa como no plano interno. O Pepe representa ao máximo essa forma de estar diariamente no clube, é rigoroso, ambicioso no trabalho. É sempre importante ter o nosso capitão em campo", concluiu.