Sérgio Conceição: «Às vezes nos grupos com um tubarão e dois golfinhos é mais fácil passar»

O FC Porto é líder do grupo e se vencer esta quarta-feira o Schalke 04, no Dragão, assegura o primeiro lugar, mas Sérgio Conceição não aceita que se minimize os feitos da equipa portista e garante que o grupo onde os azuis e brancos estão é muito difícil. "Ouvi um comentador, não desportivo, mas de polémica desportiva, dizer que o Schalke 04 é mais fácil que o Qarabag. Não é que dê importância a isso, mas esta forma leviana de falar das coisas, de tentar minimizar os feitos do FC Porto deixa-me chateado.""Considero o campeonato alemão talvez o mais competitivo no mundo. O Schalke 04 tem vindo a melhorar, no ano passado foi vice-campeão, este ano não começou tão bem, mas é uma equipa fortíssima, tem como base um sistema tático um bocadinho diferente do normal e cria dificuldades às equipas. Sabe o que quer, arrisco-me a dizer que amanhã vamos ter o jogo mais difícil desta fase de grupos e estamos preparados para isso. Para nós é um desafio a forma como vamos encarar este jogo, explorando ao máximo algumas fragilidades e condicionando algumas coisas em que são mais fortes. Depois do nosso jogo lá ouvi um comentador, não desportivo, mas de polémica desportiva, dizer que o Schalke 04 era mais fácil que o Qarabag. Não é que dê importância a isso, mas esta forma leviana de falar das coisas, de tentar minimizar os feitos do FC Porto deixa-me chateado. O grupo é forte, não apanhámos nenhum tubarão, mas por vezes nos grupos com um tubarão e dois golfinhos se calhar é mais fácil de se passar. E nós apanhámos um grupo equilibrado, onde é mais difícil passar.""Encaramos os jogos todos com o mesmo propósito, para ganhar os 3 pontos. Uma vitória amanhã dá-nos o 1º lugar do grupo, mas não estamos pressionados com isso. Não vivemos com o pensamento no 'se'. O que interessa é podemos contar com o que controlamos, que é a nossa prestação, e depois logo se vê o que vai acontecer. Estamos focados única e exclusivamente no jogo de amanhã e nos 3 pontos.""Deve-se a trabalho, dedicação dos jogadores, ao facto de eles entenderem a mensagem. Por vezes é bom tocar no fundo (quando perdemos, por exemplo, na Luz) e perceber o que temos a ganhar com isso. Falar pouco e trabalhar muito - as coisas acabam por surgir de uma forma natural. Não há magia, tem a ver com trabalho e seriedade. Temos um balneário muito forte, a aceitação uns pelos outros e todos pela equipa técnica. Esse é o segredo.""Depois do jogo na Luz disse que seria benéfico parar para trabalharmos muitas coisas que por norma devíamos fazer. Foi importante essa paragem. E foi tão importante naquele momento em que perdemos o jogo, como neste. Com trabalho diferente, mas é importante. Houve jogadores que foram para as seleções, mas houve um trabalho diário aqui com outros que não têm tantos minutos, houve trabalho específico que muitas vezes passa despercebido. O Corona, por exemplo, tem muitas horas de trabalho como lateral. Não há nenhuma palestra que seja boa para que um jogador saia de ala e jogue a lateral. Isto tem de ser tudo trabalhado.""Quando temos mais soluções ficamos contentes. Mas isso é o meu trabalho, é decidir quem está em melhor forma e quem são os jogadores que me dão garantias de defrontar o adversário, dependendo também as características da equipa que vamos ter pela frente.""Nós não preparámos o 1º jogo a pensar no empate. De acordo com o que foi o jogo na Alemanha, apesar de termos falhado um penálti, se calhar até merecíamos ganhar. Na altura achei que empatar contra o vice-campeão alemão não era um resultado mau de todo. Amanhã, perante um adversário difícil, preparámos o jogo para ganhar."