Sérgio Conceição assinala 4 anos no FC Porto: «Sei bem o que é viver este clube»

Foi no dia 8 de junho de 2017 que Sérgio Conceição foi oficializado como treinador do FC Porto. Esta terça-feira, quatro anos depois desse dia, o treinador que devolveu os dragões aos títulos utilizou as redes sociais para celebrar a efeméride.





"Faz hoje quatro anos que começou a nossa aventura no FC Porto. Foram quatro anos de muitas disputas, de muitas vitórias, e de muitas alegrias. Tudo conquistado com muito esforço e dedicação. A minha história com o FC Porto já é mais antiga, e igualmente gloriosa. Sei bem o que é viver este clube, sempre de forma exigente e apaixonada", começou por escrever Sérgio Conceição na sua conta de Instagram, dirigindo-se depois aos adeptos portistas: "Não vejo a hora de vos acolher novamente nesta que é a nossa casa, o Estádio do Dragão!"Sérgio Conceição, que renovou há dias por mais três épocas, devolveu o FC Porto às vitórias em 2018, quebrando uma seca que já durava desde 2013. Desde que assumiu o posto, os dragões venceram dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.