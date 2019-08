Sérgio Conceição: «Assobios dos adeptos? Tenho de ouvir e calar»

Sérgio Conceição entende a contestação dos adeptos do FC Porto, mas garante que nada disso vai interferir no seu trabalho nos dragões."Ouvi assobios quando o adversário saiu. Depois ouvi palmas e alguns assobios que são naturais de acordo com a nossa prestação da primeira parte. Faz parte da exigência do clube. Não esperem que critique em nenhum momento os adeptos, são a alma do clube. Tenho de ouvir e calar, trabalhar e ter resultados. Obviamente não fico cheio de sorrisos, gosto mais de ouvir palmas, mas também não fico eufórico quando as oiço nem fico em baixo quando há assobios. Ouço, vejo, mas não interfere no que é a minha dedicação. Nada, zero", frisou em conferência de imprensa.Sobre o facto de Pinto da Costa ter marcado presença no treino depois da eliminação da Liga dos Campeões, o técnico falou de algo normal: "Devo resumir a uma frase que o marketing lançou esta época: dragões juntos. E eu completei: lutemos como irmãos. Essa frase está em todos os balneários onde vamos. Ficamos sempre muito contentes de perceber que ele vem cá, às vezes não sai nas fotos porque os jornalistas estão menos atentos. Costuma estar com a equipa, às vezes só a presença é importante para o grupo. Não é de estranhar, não é para comentar, é uma situação normal natural dos dragões que se querem juntos. É assim que vamos sair deste momento difícil e é assim que vamos conquistar títulos. É para isso que trabalhamos."Conceição admitiu que é um "momento menos bom", mas reiterou a confiança no grupo: "É um momento menos bom e que é natural. Estou aqui há dois anos e pouco, as coisas têm corrido de maneira positiva, momentos menos bons acontecem em todo o lado, na vida das pessoas, na vida profissional. Agora, sempre com a capacidade de perceber que é um momento, até porque tenho muita confiança no que faço e nos jogadores."