Sérgio Conceição assume "amargo de boca": «Jogadores não mereciam aquele golo»

Sérgio Conceição era um treinador naturalmente satisfeito depois do jogo desta noite, com a Juventus, mas não deixou de lamentar o golo sofrido. O FC Porto ganhou por 2-1 e alcançou a primeira vitória da sua história sobre os bianconeri.





"Conseguimos entrar a ganhar mas não foi por acaso. Fizemos uma pressão mais alta sobre o adversário, a sair quando a bola está parada - a partir de um pontapé de baliza, por exemplo - e os jogadores interpretaram bem o que queríamos. O 1-0 foi importante, mas continuámos bem organizados, fosse no bloco mais alto ou por vezes mais baixo. Os jogadores interpretaram perfeitamente o que queríamos, condicionámos o Rabiot, chegámos aos corredores laterais de forma eficaz, sempre muito fortes. Correu bem, eles interpretaram da melhor forma o que lhes foi pedido e estão de parabéns, foram eles os grandes obreiros da vitória.""A prova da solidez da nossa exibição é que do campeão italiano só aos 70 minutos fez um remate perigos. É uma das melhores equipas do Mundo e isso é a prova mais evidente que fizemos um jogo muito sólido. Estivemos bem, podíamos ter feito o 3-0 pelo Sérgio Oliveira. É um amargo de boca, os jogadores não mereciam aquele golo que sofremos.""Agora é descansar e a nossa Champions é já segunda-feira com o Marítimo. Um jogo importantíssimo para nós, até porque depois recebemos aqui o primeiro classificado."