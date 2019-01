Sérgio Conceição: «Aves é uma equipa bastante perigosa»

O FC Porto defronta na quinta-feira o Aves na 15.ª jornada da Liga NOS, um jogo que Sérgio Conceição antevê como difícil."A posição do Aves na tabela classificativa não é coincidente com o valor que tem. Na Supertaça, disse que o José Mota tem uma equipa muito competitiva. Esperamos as dificuldades normais de uma equipa que quer pontuar contra o campeão nacional e temos de dar uma resposta do que somos. Vamos à procura dos 3 pontos contra um adversário capaz"."Os pontos são sempre mais difíceis à medida que o campeonato vai avançando. Precisamos de ganhar para continuar, no mínimo, com a mesma vantagem para o 2.º classificado. É a pressão de ser FC Porto. Prefiro ter a pressão de estar em 1.º do que em 2.º e atrás do prejuízo, mas todos os treinadores pensam o mesmo"."Acho que até deve ser mais difícil. O Aves é uma equipa bastante perigosa. Este ano é mais forte do que o ano passado. Podíamos ter ganho lá na última temporada - há um penálti no final -, mas este ano penso que ainda pode ser mais difícil"."São 3 pontos extremamente importantes para nós. Não sou muito de festas. Gosto do Natal pelo simbolismo que tem, o fim-de-ano temos de o passar, mas há um desviar de atenção do que é o trabalho. Este jogo é muito importante também por isso. A dificuldade do jogo ja vai ser factor importante. Deste ambiene de festa é que não gosto muito".