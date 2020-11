Sérgio Conceição avisa: «Marselha tem aqui a última oportunidade de manter a chama viva»

Sérgio Conceição antevê dificuldades no jogo frente ao Marselha para a Liga dos Campeões mas sublinha que admitir tal não é baixar as expetativas e que o objetivo é ganhar o jogo e assim ficar mais perto de carimbar o passaporte para a fase seguinte da competição.





"São seis jogos competitivos e muito difíceis. E este não foge à regra, sabendo que o Marselha tem aqui a última oportunidade de manter a chama viva para passar aos oitavos. Se o Marselha ganhar os dois jogos que tem em atraso na liga fica em primeiro. Temos de olhar não só para o trajeto mas para a qualidade deles e do seu treinador. Não estou a baixar a nossa expetativa, que é de ir lá ganhar, mas não está nada decidido", afirmou o treinador portista na conferência de antevisão do jogo desta quarta-feira."Não andamos muito ao sabor dessas situações [histórico de vitórias favorável ao FC Porto], desses estados de espírito, a precisar de uma motivação extra através de uma vitória. Acreditamos muito no trabalho que fazemos aqui diariamente, no trajeto muito interessante que temos feito nesta competição", referiu Sérgio Conceição, sem esquecer o momento atual que o Mundo vive: "Vamos a um país que está em grande dificuldade, como nós, por causa desta pandemia que se abateu sobre o Mundo. E uma palavra também para os nossos emigrantes que também vão olhar para este jogo com muito carinho, um jogo com ambiente e atmosfera de liga dos campeões."Sergio Conceição confirmou ainda que é certo que Pepe falhará o jogo. "Vai ser muito difícil, direi mesmo impossível estar disponível para o jogo. Vai acompanhar-nos mas não estará disponível", afirmou."Mbemba é um pouco mais introvertido, mas é também um líder como joga. Há uns jogadores que falam mais outros menos, mas isso também acontece com os treinadores. Não é por gritar muito que é mais líder. Há diferentes líderes em campo, precisamos de 11 e não há jogadores com mais ou menos estatuto. O Pepe é um líder natural. É o primeiro a chegar e o último a sair", sublinhou.Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre a possível dupla Taremi/Marega. "[Os adeptos estão ansiosos por os ver jogar juntos? Os do Irão? é possível!", brincou o treinador, antes de explicar: "Não se encontram em campo, mas encontram-se no treino. Jogámos até um determinado momento com um avançado para darmos continuidade ao que vínhamos a fazer no final da última época. Começámos agora a adotar uma dinâmica de 4-4-2 e optei algumas vezes por Marega e Luis Díaz. Dentro do equilíbrio que queremos para a equipa vamos tomando opções", disse."O treinador olha para a equipa e quer sempre um grupo muito capaz, competente e que ganhe jogos. É normal que os adeptos prefiram um ou outro mas acho que não tenho escolhido mal. Em três anos ganhámos duas vezes o título... Isto não é puxar dos galões. Mas nunca vou tomar decisões influenciado quer por pressões internas como externas", garantiu.