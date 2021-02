Sérgio Conceição bate recorde no FC Porto

Sérgio Conceição escreveu mais uma página histórica na sua passagem pelo comando do FC Porto, ao tornar-se o treinador com mais jogos nas provas da UEFA pelos dragões. O encontro diante da Juventus foi o 35º à frente dos campeões nacionais, tendo suplantado Jesualdo Ferreira (34). Fernando Santos fecha o pódio, com 32. Conceição soma 25 jogos na Champions, dois numa pré-eliminatória da mesma prova, e oito na Liga Europa, contando com 18 vitórias, cinco empates e 12 derrotas.

De resto, em conjunto com seu filho Francisco, Sérgio Conceição alcançou um registo que só por uma vez se tinha verificado na história da Liga dos Campeões, ou seja, pai (treinador) e filho (jogador) estarem em simultâneo num jogo pelo mesmo clube. Até agora só tinha acontecido com Johan e Jordi Cruyff, no Barcelona, em 1994, num jogo frente ao Gotemburgo. Para além dessa marca, Francisco tornou-se ainda o sétimo português mais novo a jogar na Liga dos Campeões.