Sérgio Conceição: «Benfica arredado do título? Sinceramente não embarco nessa teoria»

A derrota por 1-0 em Alvalade deixou o Benfica a 9 pontos do líder Sporting e a 5 do FC Porto. Essa diferença das águias para os rivais foi esta quarta-feira motivo de pergunta para Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD.





"Eu e o Rui estamos aqui a lutar... Sinceramente não embarco nessa teoria. Os campeonatos passados são a prova que não há ninguém que fique arredado do título a 7 ou 9 pontos. Cada vez é mais difícil ganhar jogos. Há quatro equipas que lutam pelo título, mais duas, como o Paços e o Vitória. Não vejo nada de diferente neste momento", disse o treinador do FC Porto.