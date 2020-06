Sérgio Conceição: «Bruno Lage? Não gosto de ver um colega de profissão ser tratado assim»

Sérgio Conceição não quis fazer grandes considerações sobre a polémica do Benfica mas mostrou desagrado perante o que se tem passado em redor de Bruno Lage.





"Se gosto de ver discutido um colega de profissão na praça pública como está a ser discutido o Bruno Lage? Não gosto. Temos de aceitar este mediatismo, mas não gosto de ver um colega de profissão, seja ele qual for, ser tratado assim", referiu na conferência de imprensa de antevisão com o jogo o Paços de Ferreira, marcado para segunda-feira às 21h15.Na época passada Sérgio Conceição passou por uma situação parecida, mas na altura teve o apoio da direção. O técnico prefere, no entanto, não fazer comparações. "Sinto que o passado é passado e que o futuro depende do presente. Estou um bocado filosófico, mas o que interessa é o jogo com o Paços. Agora, quando acendemos a televisão e vemos que estão a falar sempre do mesmo..."