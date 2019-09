Sérgio Conceição: «Capacidade técnica ao serviço do coletivo... é assim que eu gosto!»

Sérgio Conceição gostou da forma como os seus jogadores, nomeadamente os que têm atuado pouco, encararam a partida com o Santa Clara, que o FC Porto venceu por 1-0. À Sport TV, o treinador portista destacou a importância de se ter jogado para o coletivo."Muito satisfeito. Era importante hoje o coletivo funcionar. Hoje havia jogadores com poucos minutos que poderiam querer mostrar-se individualmente mas isso não aconteceu. Houve dinâmica coletiva e respeitaram o que se queria para o jogo. A maior parte feita por miúdos que provaram que merecem estar aqui.""Função muito difícil que cumpriu hoje. Permitiu aos nossos laterais darem profundidade e colocar o Nakajima no espaço interior. Olhamos com seriedade para esta prova. Quando entramos em campo representamos o FC Porto. Aliámos a determinação a grandes momentos de futebol, com a capacidade técnica ao serviço do coletivo, é assim que eu gosto!""Desde que cheguei é o 10.º jogo na prova e ainda não perdi. Entramos nas provas para ganhar, seja internas ou europeias. Somos um clube competitivo."