Sérgio Conceição: «Casillas é um campeão e os campeões nunca desistem»

Confrontado com a decisão de inscrever Iker Casillas na Liga, Sérgio Conceição deixou elogios à postura do guardião espanhol por continuar a lutar para ter a possibilidade de voltar aos relvados, mas lembrou que tudo depende, acima de tudo, do estado de saúde e da avaliação médica





"É um campeão e os campeões nunca desistem. É um bocadinho isso. É o reflexo da grande vontade que tem e o facto de ainda ter o chip de jogador. Mas depois há a outra opinião, que é importantíssima, olhando para a idade e toda a situação que o envolveu, a do departamento médico, de poder ou não continuar. Esta vontade que tem só diz o carácter de campeão que tem", elogiou o técnico.