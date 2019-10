Sérgio Conceição chamou o filho ao treino da equipa principal

Em virtude dos 15 jogadores ausentes para os compromissos das respetivas seleções, Sérgio Conceição tem-se socorrido da equipa B e da de sub-19 para preencher as opções para as sessões de trabalho. No apronto matinal desta quinta-feira, a principal novidade terá sido a estreia de Francisco Conceição num treino às ordens do... pai.





O jovem avançado, de 16 anos, foi um dos 14 'reforços' chamado pelo técnico portista, juntamente com os defesas Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Nahuel Ferraresi e Luís Mata, o médio Mor Ndiaye e os avançados Madi Queta, Ángel Torres e Marius da equipa B, assim como o guarda-redes Tiago Estevão, o defesa Formose Mendy, o médio Bernardo Folha e o avançado Gonçalo Borges dos sub-19.Relativamente ao boletim clínico portista, Sérgio Oliveira fez treino integrado condicionado, Romário Baró realizou tratamento e treino condicionado e Marega treinou-se de forma condicionada.