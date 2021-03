Sérgio Conceição chamou oito da equipa B ao treino e já recebeu dois internacionais

Sérgio Conceição chamou oito jogadores da equipa B ao treino desta manhã para completar o grupo ainda muito desfalcado pelos internacionais. O técnico contou com Rodrigo Pinheiro, Diogo Bessa, Pedro Justiniano, Mor Ndiaye, Johan Gomez, Rafael Pereira, Gonçalo Borges e Igor Cássio.





Para além destes, Conceição já teve no Olival Nanu e Loum, que regressaram dos compromissos das seleções. Ainda assim, foram 11 os internacionais que continuaram ausentes, sendo que cinco ainda jogam esta noite pela Seleção sub-21, frente à Suíça.Por outro lado, Pepe manteve-se em tratamento à lesão muscular, enquanto Mbaye e Marcano prosseguem em treino integrado condicionado.Amanhã, o treino está agendado para as 17 horas, novamente no Olival.