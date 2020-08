Sérgio Conceição citou Vialli após ser eleito treinador do ano

Sérgio Conceição foi eleito o técnico do ano da Liga NOS e, na altura de falar sobre o prémio, dividiu os méritos com toda a gente que consigo trabalhou no FC Porto esta época.





"Isto é um prémio individual, não me deixa tão satisfeito nem com a lágrima no olho como os prémios coletivos, mas de qualquer forma obrigado. É um prémio de equipa, de todos os departamentos que trabalham connosco na procura sempre do sucesso e o sucesso são os títulos. Agradeço á estrutura, ao nosso presidente, que tem sido inexcedível, à minha equipa técnica, e a todas as pessoas que fazem parte deste grandíssimo clube", referiu o técnico, lembrando ainda a época passada, que culminou com a dobradinha."Foi difícil para toda a gente, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos. O futebol faz parte da sociedade. Gianluca Vialli, que teve um problema oncológico, disse um dia que a vida é feita por 10% do que nos acontece e 90% do que fazemos com ela. É isso que fazemos diariamente aqui e é desta maneira que a sociedade pode fazer para superar esta fase", referiu.