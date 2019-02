Sérgio Conceição: «Clássico? Se calhar ainda hoje vou tomar umas notas»

Sérgio Conceição gostou da exibição do FC Porto frente ao Sp. Braga , falando mesmo num jogo acima da média. O treinador disse que agora é tempo de descansar e começar a pensar no clássico com o Benfica."É uma margem que nos deixa satisfeitos mas nada está decidido, já vi muita coisa no futebol. Há que ter respeito por este Sp. Braga, muito competitivo, com excelentes individualidades. O importante era ganhar, terceiro jogo sem sofrer golos, mostra coesão e trabalho, toda a equipa aperceber em que zona de pressão tem de limitar o adversário, perceber os pontos fortes dos esquemas táticos. Fizemos um jogo bastante acima da média, parabéns aos jogadores, não foi um 11 alternativo, foi o melhor onze para este Sp. Braga e sábado é outro jogo. Agora é descansar bem, por uma ou duas horas saborear a vitória e daqui a três horas, quando se deitarem, pensar já no próximo jogo.""São situações diferentes. O Brahimi e o Danilo foram situações num pé, problemas de entorse. O Marega foi muscular e arriscar por 10 minutos estando o jogo controlado não fazia sentido. É muito mais prudente desta forma e também porque o Brahimi entrou bem e fez um bom golo. Mas como o Óliver disse na semana passada, os golos é a equipa que os faz. Há sempre jogadores mais contentes do que outros, faz parte das equipas de futebol. Estou cá para todos estarem motivados e tenho um grupo fantástico nesse sentido.""O jogo já acabou, agora o pensamento é no jogo de sábado. Chegar a casa tranquilo e, se calhar, ainda hoje tomar umas notas e fazer umas coisas para amanhã. É o normal no trabalho de um treinador".